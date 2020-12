Bingen (ots). Bingen, 03.12., Keppsmühlstraße, 19:20 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten im Aral-Kreisel ein grauer VW Golf Kombi auf. Bei der anschließenden Kontrolle in der Keppsmühlstraße räumte der sichtlich zitternde, nervöse Fahrer sofort ein, nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Bei dem 37-Jährigen wurden außerdem deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Bei seiner Durchsuchung wurde dies durch den Fund diverser Drogen bestätigt. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell