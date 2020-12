Bingen (ots). Niederheimbach, 02.12., Rheinstraße, 12:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt auf der B9 zwischen Trechtingshausen und Niederheimbach fiel den Beamten ein schwarzer VW Golf auf. Das Fahrzeug konnte in Niederheimbach angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, und gab zudem an, das Fahrzeug ohne Wissen seines Kumpels ausgeliehen zu haben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



