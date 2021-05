Bad Sobernheim

Fahranfänger unter Drogen am Steuer ertappt

Am Freitagnachmittag des 21.05.2021 gegen 16:55 Uhr hielten die Einsatzkräfte der Kirner Polizei in der Straße „Westtangente“ im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen PKW der Marke Opel an. Dabei stellten die Beamten beim 19-jährigen Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten fest.