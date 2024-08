Bingen

E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

Am Samstagnachmittag den 17.08.2024 wird durch Beamte der Polizei Bingen gegen 13:30 Uhr der 33-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Saarlandstraße in Bingen kontrolliert.