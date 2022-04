Bingen

Erneute Streckenkontrolle nach Bürgerbeschwerde in Sprendlingen

Am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde erneut auf der Landstraße 415 von Sprendlingen in Richtung Ober-Hilbersheim in Folge einer Bürgerbeschwerde eine Kontrollstelle errichtet.