Winterbach

Erneut problematische Parksituation auf der L108 zwischen Winterbach, OT Kreershäuchen und Tiefenbach bei Ellerspring

Eine Überprüfung der Verkehrssituation an der L108 am Ellerspring durch die Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und Simmern am 03.01.21 um 12:10 Uhr ergab, dass dort aktuell alle Parkplätze belegt sind.