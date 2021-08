Erneut ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Das Fahrzeug und der Fahrer wurden in Höhe des Kindergartens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der bereits bekannte 23-jährige Halter auch in diesem Fall der Fahrer war. Neben der Tatsache, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, ergaben sich erneut Hinweise auf einen zeitnahen BTM-Konsum. Der Fahrer räumte einen neuerlichen Amphetamin-Konsum am Wochenende ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die fahrtüchtige und im Besitz einer Fahrerlaubnis befindliche Beifahrerin übergeben. Dem 23 jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell