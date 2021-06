Erfolgreiche Suchmaßnahmen nach hilfloser Person

Da die Hilferufe nicht genau lokalisiert werden konnten, erfolgten intensive Suchmaßnahmen in guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Kreuznacher Bürger*innen. Nach einer einstündigen Absuche des Waldgebietes oberhalb des Nachtigallenweges in Bad Kreuznach konnte ein stark alkoholisierter und leicht verletzter 30-Jähriger aufgefunden werden. Er wurde durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell