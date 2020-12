Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 11:30 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 15.09., Hindenburganlage, 05:20 Uhr – 05:24 Uhr. Eine Sicherheitsfirma meldete telefonisch einen aktuellen Einbruch in die Gaststätte. Zunächst versuchten die beiden Täter erfolglos, eine Tür zu öffnen. Dann wurde die Tür des angrenzenden Kiosks aufgehebelt, allerdings gab es dort keine Beute zu machen. Über einen Nebeneingang gelangten die Täter in das Gebäude, wodurch die Alarmanlage auslöste. Entwendet wurde nichts. Einer der Flüchtigen trug eine helle Jeans, Turnschuhe, Kapuzenjacke mit grau-schwarzem Rucksack. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte bei der Polizei melden.



