Ereignisreiche Geschwindigkeitsüberwachung

Bei erlaubten 60 km/h konnte die tagesschnellste PKW-Fahrerin mit 90 km/h in dem abschüssigen Streckenabschnitt gemessen werden. Sie erwartet voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 150 EUR und 1 Punkt im Verkehrszentralregister. Insgesamt mussten in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum 11 Geschwindigkeitsverstöße sanktioniert werden, einige weitere konnten in diesem Moment aus logistischen Gründen schlicht nicht verfolgt werden. Als „Beifang“ der Maßnahme wurden am Kreisverkehr Hargesheim/Gutenberg während der Kontrollen mehrere Fahrzeugführende dabei „ertappt“, wie sie verbotswidrig einen dortigen Schleichweg nutzten. Hier fielen jeweils 50 EUR Verwarngeld wegen des missachteten Durchfahrtsverbotes zu Buche. Die Krone setzte der Maßnahme ein 16-jähriger Kraftradfahrer auf, der erfolglos versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Nachdem er nach kurzer Verfolgung unfallfrei gestellt werden konnte, stellte sich heraus, dass das Zweirad weder zugelassen, noch versichert war. Es begründete sich darüber hinaus der Anfangsverdacht des „Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis“. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aufgrund der hohen Dichte an Verstößen wird hiesige Dienststelle in naher Zukunft weitere Kontrollen an der dortigen Örtlichkeit anstreben.



