Pfaffen-Schwabenheim

Einsatz von Spezialeinsatzkräften nach Streitigkeiten

Am Freitag, den 12.01.2024, kam es gegen 08:30 Uhr in der Badenheimer Straße in Pfaffen-Schwabenheim zu einem Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften.