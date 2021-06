Bad Kreuznach

Einsatz eines Polizeihubschraubers im Rahmen von Such- und Bergungsmaßnahmen in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach. Panoramaweg/Nachtigallenweg (ots) – Im Rahmen von Such- und Bergungsmaßnahmen aufgrund eines letztendlich tödlich geendeten Sturzes eines 17 Jahre alten Bad Kreuznachers wurde in den frühen Morgenstunden des 13.06.2021 im Bereich des Panoramaweges/Nachtigallenweges in Bad Kreuznach ein Hubschrauber der hessischen Polizeihubschrauberstaffel eingesetzt.