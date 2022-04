Einladung für Medienvertreter:innen zur Übergabe eines Kunstwerkes an die PI Bad Kreuznach

Mit Unterstützung der Polizeiseelsorge wurde von den Künstler Michael Post und Heiner Thiel ein Bild der Brückenhäuser von Bad Kreuznach geschaffen, welches am Donnerstag, 21. April 2022 um 12:30 Uhr an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach übergeben wird.





An der Übergabe nehmen neben dem Polizeiseelsorger Dr. Martin Schulz-Rauch auch der Polizeipräsident Reiner Hamm sowie der Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, Herr Uwe Thome, teil.



Die Übergabe findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach statt.



Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.



