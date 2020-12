Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 10:40 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 02.11., Stadtgebiet, 00:52 – 01:09 Uhr. Der Polizei wurde eine Ruhestörung in einer Binger Gaststätte gemeldet. Vor Ort wurden 20 Personen festgestellt, die sich ohne den vorgeschriebenen Abstand und ohne Masken dort aufhielten. Außerdem fand der Ausschank von Alkohol unerlaubterweise noch statt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen verließen alle Gäste die Gaststätte. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



