Staudernheim

Einbruchsdiebstahl in Jagdhütte

Im Zeitraum vom Montag, 01.11.2021, 12:00 Uhr, – Mittwoch, 03.11.2021, 16:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in ein Jagdhaus in Staudernheim, Flurbezeichnung „Jungenwald“, in eine Jagdhütte eingebrochen.