Hochstetten-Dhaun, Hammerweg 1 (ots) – Im Zeitraum vom 20.02.2021 bis zum 26.02.2021 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Jugendtreff in Hochstetten-Dhaun, Hammerweg 1, unweit der Nahe.





Bislang unbekannte Täter stellten eine Leiter an das alleinstehende Gebäude und schlugen eine Fensterscheibe im 1. OG ein. Hierdurch gelangten sie in das Innere des Jugendtreffs. Ob hier etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.



Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell