Einbruchsdiebstahl

Hennweiler, Am Markt (ots) – Im Zeitraum vom 09.09.2020, 16.00 Uhr bis 10.09.2020, 14.00 Uhr wurde in die Gemeindelagerhalle der Ortsgemeinde Hennweiler, in der Straße Am Markt eingebrochen.