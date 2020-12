Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 10:30 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 15.09., Nuits-St.-Georges-Straße, 02:53 Uhr. Ein unbekannter Täter begab sich in der Nacht über den rückwärtigen Bereich der Rochus-Realschule und hebelte dort das Fenster des Musikzimmers auf. Als er dort von einem Bewegungssensor erfasst wurde, verließ er die Schule wieder über das gleiche Klassenzimmer. Es blieb anscheinend bei diesem Versuch. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell