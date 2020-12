Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 11:00 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 09.11., Freidhof, 02:12 Uhr. Unbekannte betraten in der gestrigen Nacht das Kulturzentrum in Bingen, hebelten den Kaffeeautomaten auf und entnahmen die Geldkassette. Anschließend brachen sie im ersten Obergeschoss die Türen der Büroräume auf und durchwühlten diese. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



