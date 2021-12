Einbruchdiebstahl

Gensingen, Binger Straße, 28.12.21:00 Uhr – 29.12.16:00 Uhr. Bislang Unbekannte drangen gewaltsam in einen Geräteschuppen ein, entwendeten Werkzeug und brachen damit in einen Wohnanbau eines Hauses ein.

Bingen (ots).



Gensingen, Binger Straße, 28.12., 21:00 Uhr – 29.12., 16:00 Uhr. Bislang Unbekannte drangen gewaltsam in einen Geräteschuppen ein, entwendeten Werkzeug und brachen damit in einen Wohnanbau eines Hauses ein. Sie durchwühlten alles, und entwendeten eine große gusseiserne Glocke. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?



