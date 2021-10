Einbruchdiebstahl

Bingen, 10.10. Am Kreuzbach, 01:00-03:00 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg ein Unbekannter über einen Maschendrahtzaun und verschaffte sich so Zutritt zu einer Kleingartenanlage.

Bingen (ots).



Bingen, 10.10., Am Kreuzbach, 01:00-03:00 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg ein Unbekannter über einen Maschendrahtzaun und verschaffte sich so Zutritt zu einer Kleingartenanlage. Er riss die Türe eines Gartenhauses aus der Verankerung und hielt sich hier eine Weile auf: er durchwühlte alles, verspeiste Lebensmittel und rauchte Zigaretten. Zudem entwendete er zwei Bosch-Werkzeugkoffer sowie zwei Ferngläser. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell