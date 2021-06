Einbruchdiebstahl

Bingen, Am Ockenheimer Graben, 26.06.18:00 Uhr – 28.06.07:00 Uhr. Unbekannte Täter haben sich im genannten Zeitraum Zugang zu einem Betriebsgelände verschafft.

Bingen (ots). Bingen, Am Ockenheimer Graben, 26.06., 18:00 Uhr – 28.06., 07:00 Uhr. Unbekannte Täter haben sich im genannten Zeitraum Zugang zu einem Betriebsgelände verschafft. Sie zerschnitten hierzu den Zaun, brachen an einem LKW den Tankdeckel auf und entwendeten ca. 100 Liter Diesel. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.



