Einbruchdiebstahl

Bingen (ots). Gensingen, Am Kieselberg, 21.06., 16:00 Uhr – 23.06., 14:00 Uhr. Derzeit unbekannte Täter durchtrennten das Schloss eines Tores einer Anhänger-Vermietung und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Sie entwendeten dort einen noch nicht zugelassenen Transport-Anhänger. Um Zeugen-Mithilfe aus der Bevölkerung wird gebeten.



