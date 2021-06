Einbruchdiebstahl

Bingen, 22.06. Im Bangert, 04:14-04:49 Uhr. Unbekannte versuchten in der Nacht die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln.

Bingen (ots). Bingen, 22.06., Im Bangert, 04:14-04:49 Uhr. Unbekannte versuchten in der Nacht die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde das linke Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wintergarten verschafft. Aufgrund der Geräusche wurde das schlafende Ehepaar wach. Die Täter verschwanden spurlos. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell