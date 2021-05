Einbruchdiebstahl

Bingen, 11.05. Rathausstraße, 09:30 Uhr. Der Inhaber eines Modegeschäfts meldete eine männliche Person im Laden, die sich an der Kasse zu schaffen machte.

Bingen (ots). Bingen, 11.05., Rathausstraße, 09:30 Uhr. Der Inhaber eines Modegeschäfts meldete eine männliche Person im Laden, die sich an der Kasse zu schaffen machte. Beim Erblicken des Inhabers flüchtete der Unbekannte auf die Straße in Richtung Neugasse. Vermutlich hatte er die Notausgangstür mittels Hebelwerkzeug geöffnet und den Laden betreten. Er konnte einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Der Täter wurde beschrieben wie folgt: ca. 20-35 Jahre alt, Glatze, grauer Kapuzenpulli mit schwarzen Streifen, Jogginghose. Die Polizei bittet um Mithilfe!



