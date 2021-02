Einbruchdiebstahl

Bingen, Park am Mäuseturm, 02.02.23:15 Uhr. Mitarbeiter einer Securityfirma aus Frankfurt meldeten, dass sie soeben drei Täter davon abgehalten hätten, in eine Holzhütte einzubrechen.

Bingen (ots). Bingen, Park am Mäuseturm, 02.02., 23:15 Uhr. Mitarbeiter einer Securityfirma aus Frankfurt meldeten, dass sie soeben drei Täter davon abgehalten hätten, in eine Holzhütte einzubrechen. Diese hatten vor Schreck ihr Werkzeug zurückgelassen und waren Richtung NH-Hotel geflüchtet. Sie werden wie folgend beschrieben: dunkle Kleidung, etwa 20 Jahre alt. In der Holzhütte befanden sich lediglich ein altes Fahrrad und Schachfiguren.



