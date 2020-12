Einbruchdiebstahl

Bingen, Schmittstraße, 07.12.18:30 Uhr – 08.12.09:20 Uhr. Unbekannte Täter hebelten in der vergangenen Nacht den Eingang zu einem Computergeschäft auf und entwendeten eine Registrierkasse inklusive Wechselgeld, mehrere gebrauchte Laptops, 2 Handys sowie 1 Tablet.

Bingen (ots). Bingen, Schmittstraße, 07.12., 18:30 Uhr – 08.12., 09:20 Uhr. Unbekannte Täter hebelten in der vergangenen Nacht den Eingang zu einem Computergeschäft auf und entwendeten eine Registrierkasse inklusive Wechselgeld, mehrere gebrauchte Laptops, 2 Handys sowie 1 Tablet. Das Geschäft gehört zu einem benachbarten Supermarkt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.



