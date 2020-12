Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 11:40 Uhr

Bingen (ots). Bacharach, 22.08., 21:00 Uhr bis 23.08., 19:30 Uhr. Unbekannte Täter brachen in der Nacht in das Kleingartengrundstück einer 56-Jährigen ein und entwendeten Alkohol, Zigaretten, ein Radio und einen kleineren Bargeldbetrag aus dem Gartenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.



