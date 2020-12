Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 11:20 Uhr

Bacharach, 19.08.06:30 Uhr – 20.08.18:00 Uhr, Mainzer Straße. Eine 66-Jährige, die sich um das Haus ihrer Nachbarin kümmert, meldete einen Einbruch in ein Gebäude in der Mainzer Straße.

Bingen (ots). Bacharach, 19.08., 06:30 Uhr – 20.08., 18:00 Uhr, Mainzer Straße. Eine 66-Jährige, die sich um das Haus ihrer Nachbarin kümmert, meldete einen Einbruch in ein Gebäude in der Mainzer Straße. Die Täter, die vermutlich über das Nachbargrundstück einstiegen, brachen die massive Haustür aus Holz auf, sowie weitere verschlossene Türen im Haus. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.



