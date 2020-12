Bingen (ots). Sprendlingen, 29.11., Schmittstraße, 15:30 Uhr. Der Eigentümer eines Kaufhauses meldete einen Einbruch und Vandalismus. Vor Ort herrschte Chaos: diverse Gegenstände wie Schrauben lagen auf dem Boden, und Leitern standen in den Gängen herum. Mehrere Schriftzüge waren an Türen und Rolltor aufgesprüht und ein von innen steckender Schlüssel entwendet worden. Zeugen aus der Nachbarschaft konnten die beiden vermutlichen Täter vage beschreiben: schwarzes Haar; die Täter trugen je eine grüne Jacke und eine schwarze Jacke, beide mit Kapuze. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.



