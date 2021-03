Bad Kreuznach

Einbruch in Praxis für Physiotherapie im Stadtgebiet Bad Kreuznach

In der Nacht vom 25.03.2021 auf den 26.03.2021, zwischen 21:00 – 07:45 Uhr, kam es in der Bosenheimer Straße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis.