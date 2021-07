Einbruch in Praxis

Bingen (ots). Bingen, 12.07., Stadt, 07:23 Uhr. Ein Arzt einer Zahnarztpraxis meldete einen Einbruch. Er hatte aufgrund der offenstehenden Türen und Hebelmarken die Praxis noch nicht betreten. Die eintreffende Streife stellte einen auf dem Boden liegenden Mann fest. Da dieser nicht auf Ansprache reagierte, fixierten die Beamten ihn. Sie fanden eine größere Menge Bargeld, sowie in einem mitgebrachten Rucksack diverse Hebelwerkzeuge, Medikamente und Schmuck. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Mann durch mehrere Delikte bereits amtsbekannt war. Im Gewahrsam baute er gesundheitlich ab und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Noch am gleichen Tag konnte er das Krankenhaus verlassen.



