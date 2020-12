Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 08:20 Uhr

Tatzeitraum: in der Nacht von 01.10.2020 – 02.10.2020 Bislang unbekannte Täter brachen am Kiosk des Fahrkartenverkaufs der Fahrgastschifffahrt die Zugangstür auf und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag.

Die Tat dürfte im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Gaststätte auf dem Campingplatz stehen.



Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.



