Einbruch in Hochbehälter, Zeugen gesucht!

Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Gem. Schwarzerden (ots) – In der Zeit vom 13.07. 2020, 11:30 Uhr bis 15.07. 2020, 14:00 Uhr kam es in der Gemarkung Schwarzerden zu einem Einbruch in einen Hochbehälter der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land.

Gem. Schwarzerden (ots) – In der Zeit vom 13.07.2020, 11:30 Uhr bis 15.07.2020, 14:00 Uhr kam es in der Gemarkung Schwarzerden zu einem Einbruch in einen Hochbehälter der Verbandsgemeindeverwaltung Kirner Land. Bei einem Kontrollgang stellte ein Mitarbeiter der Stadtwerke fest, dass die Eingangstür zum Wasserspeicherreservoir aufgebrochen worden war. Der Hochbehälter ist entlang eines Waldwegs zwischen Schwarzerden und Weitersborn erbaut.



Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell