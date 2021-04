Einbruch in Heilbehandlungsbetrieb im Stadtgebiet Bad Kreuznach

In der Nacht vom 20.04.2021 auf den 21.04.2021, zwischen 18:20 – 07:30 Uhr, kam es im Nachtigallenweg zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Heilbehandlungsbetrieb.



Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Tatobjekt ein und entwendeten aus einem Büroraum Bargeld und Briefmarken.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.



