Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 08:20 Uhr

Bacharach

Einbruch in Gaststätte

Tatzeit: Nacht von Do. 01.10.2020 auf Fr. 02.10.2020 Über ein gekipptes Fenster drangen bislang unbekannte Täter in die Gaststätte auf dem Campingplatz in Bacharach ein und entwendeten Bargeld und Alkoholika.