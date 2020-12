Waldalgesheim, Am Heiligenhäuschen, 23.11.2020 13:45 – 21:45 Uhr. Unbekannte Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Hinterhof des Anwesens in das Einfamilienhaus ein.

Sie durchsuchten das Haus nach möglichem Diebesgut und erbeuteten Armbanduhren, Schmuck, Bargeld und Kosmetika. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer hat verdächtige Feststellungen, Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Bingen am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell