Bingen, 28.11. Vorstadt, 04:13 Uhr. Ein Bewohner, wohnhaft in der Nähe des Lottogeschäftes, nahm ein lautes Klirren wahr und entdeckte beim Blick aus dem Fenster einen maskierten Mann mit einem gefüllten Rucksack vor der eingeschlagenen Scheibe.

Bingen (ots). Bingen, 28.11., Vorstadt, 04:13 Uhr. Ein Bewohner, wohnhaft in der Nähe des Lottogeschäftes, nahm ein lautes Klirren wahr und entdeckte beim Blick aus dem Fenster einen maskierten Mann mit einem gefüllten Rucksack vor der eingeschlagenen Scheibe. Kurz darauf verließen zwei weitere unbekannte Täter, ebenfalls mit vollen Rucksäcken, das Geschäft. Sie flüchteten Richtung Parkplatz Unterführung zum Rheinufer. Laut dem Zeugen trugen alle Täter schwarze Jogginghosen und schwarze Kapuzenpullover sowie Mund-Nasen-Abdeckungen. Zwei hielten außerdem eine Taschenlampe in der Hand. Weitere Hinweise nimmt die Polizei entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell