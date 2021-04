Einbrecher im `PaM´ unterwegs

Am Osterwochenende ereigneten sich direkt zwei Einbrüche im Park am Mäuseturm.





In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Park-Kiosk aufgebrochen und aus diesem eine Geldkassette entwendet.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Lagerraum im Bereich der `Theatergrube´ aufgebrochen und aus diesem ein Stativ mit einem Scheinwerfer entwendet.



In beiden Fällen haben sich bis dato keine Täterhinweise ergeben.



Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bingen melden, Tel. 06721-905100.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell