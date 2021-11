Einbrecher gefasst

Am 13.11.2021 gegen 09:45 Uhr meldete ein Bewohner des Lohweges, dass er soeben zwei Einbrecher an seiner Terrassentür gesehen hat.

Es handele sich um einen weiblichen und einen männlichen Jugendlichen, die er beim Aufhebeln der Tür gestört hat. Die beiden sind daraufhin geflüchtet. Eine kurz darauf vor Ort eingetroffene Streife der Polizei Kirn konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes zwei Jugendliche antreffen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte bei den Personen entsprechendes Einbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Kirn Tel. 06752 1560 zu melden.



