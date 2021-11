Drogenfahrt

Bingen (ots).



Münster-Sarmsheim, 15.11., Dr.-Friedrich-Werner-Platz, 11:20 Uhr. Die Beamten wurden bei einer Fahrt auf ein Alfa-Romeo-Fahrzeug aufmerksam. Der 38-jährige Fahrer gab zuerst an, nur in Besitz eines italienischen Führerscheins zu sein; kurze Zeit später gab er zu, überhaupt keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Er wies außerdem deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sich Drogen; daraufhin wurde das Fahrzeug abgestellt und verschlossen. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



