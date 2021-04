Drogenfahrt

Bingen, 19.04. Stromberger Straße, 12:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamte auf einen an einer Ampel wartenden Opel auf und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle.

Bingen (ots). Bingen, 19.04., Stromberger Straße, 12:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamte auf einen an einer Ampel wartenden Opel auf und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er setzte sich verbal zur Wehr, beleidigte die Polizisten und versuchte zu flüchten, was die Beamten verhindern konnten. Nach Anlegen der Handfesseln konnte er auf die Dienststelle gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Insgesamt verweigerte der Mann jegliche Kooperation mit den Beamten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



