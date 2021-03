Drogenfahrt

Bingen (ots). Bingen, 21.03., Saarlandstraße, 21:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein Wagen aufgrund seiner langsamen Fahrweise auf. Beim Überholen stellten sie fest, dass der Betroffene in sein Mobilfunkgerät hineinsprach. Dem Halte-Signal kam er zunächst nicht nach, so dass sich die Beamten mit dem Streifenwagen vor sein Fahrzeug setzten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 22-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums festgestellt werden. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.



