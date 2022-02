Bad Sobernheim, Gem. Pferdsfeld (ots) – In der Nacht vom 14.02.2022 auf den 15.02.2022 kam es auf einer Windradbaustelle in der Nähe des Gewerbegebiets Pferdsfeld zu einem Dieseldiebstahl.

Bis dato unbekannte Täter entwendeten an mehreren Baustellenfahrzeugen insgesamt circa 500 Liter Diesel. Eine Auswertung der erfolgten Spurensuche steht noch aus.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell