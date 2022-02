Dieseldiebstahl auf Baustelle

In der Nacht vom 23. auf den 24. wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter eine größere Menge an Kraftstoff aus abgestellten Baustellenfahrzeugen entwendet.

In der Nacht vom 23.2. auf den 24.2. wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter eine größere Menge an Kraftstoff aus abgestellten Baustellenfahrzeugen entwendet. Die Baustelle befindet sich derzeit südlich der K24 auf Höhe des Industrieparks Pferdsfeld. Der Spurenlage vor Ort nach zu schließen, waren An- und Abfahrtswege des genutzten Täterfahrzeugs die südlich von der Baustelle gelegenen Äcker und Felder in Richtung der K20, bzw. der Ortschaften Auen und Daubach.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, welche möglicherweise im Zusammenhang zu der Straftat stehen, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



