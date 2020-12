Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 20:00 Uhr

Kirn

Diebstahl von Fahrzeugteilen an geparkten Fahrzeugen

In der Nacht von Mittwoch 26.08.2020 auf Donnerstag wurde an zwei geparkten BMWs in der Straße „Im Hohen Rech“ in Kirn das jeweilige Fahrzeugemblem auf der Motorhaube abgerissen.