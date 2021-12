Diebstahl von 2 Schafen aus Weide in Kirn-Sulzbach

Kirn (ots).



Im Zeitraum von Samstag 11.12., 18 Uhr bis zum heutigen Sonntag Morgen kam es zu einem Diebstahl von zwei Schafen.

Die in Kirn-Sulzbach, gegenüber des Gewerbegebietes „An der Wässerung“ gelegenen, Schafsweide wurde demnach durch bisher unbekannte Täter aufgesucht.

Nachdem der Elektrozaun zur Seite gebogen wurde, wurden zwei Schafe entwendet und vermutlich mittels eines Transporters oder Anhängers abtransportiert. Es handelt sich dabei um zwei braune Schafe der Rasse Coburger Fuchs. Die Tiere haben einen Wert von ca. 100EUR

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Kirn unter Telefonnummer: 06752-1560 entgegen.



