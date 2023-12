Diebstahl PKW Reifen auf Alufelge

Am 10.10.2023, gegen 15:30 Uhr, wurde in der Karl-Thöne Str.

in Monzingen ein PKW-Reifen auf Alufelge entwendet.

Der Anzeiger teilt mit, dass er den Reifen nur einen kurzen Moment unbeaufsichtigt vor seiner Garage stehen ließ, um kurze Zeit später feststellen zu müssen, dass der Reifen/ die Alufelge nicht mehr da waren.

Des Weiteren wird mitgeteilt, dass am Nachmittag ein weißer Transporter mit klingelnder Glocke durch Monzingen gefahren sei. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um Schrotthändler gehandelt habe und diese ggfls. für die absichtliche oder fahrlässige Wegnahme des Reifens verantwortlich seien.



Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter (Kennzeichen, Fahrzeuginsassen, usw.)geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



