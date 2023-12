Diebstahl eines Quads

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

In der Zeit ab ca. 7.00 Uhr wurde das Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz an der Ecke Meddersheimer Straße / Dammstraße (direkt an der Bahnlinie) in Bad Sobernheim geparkt. Bei Rückkehr an sein Fahrzeug gegen 14.00 Uhr habe der Eigentümer festgestellt, dass Unbekannte das mittels Lenkerschloss gesicherte Quad gestohlen hatten. Als auffällige Merkmale sind ein am Quad angebrachter Gepäckkoffer zu erwähnen, sowie der ebenfalls entwendete schwarze Sturzhelm mit aufgebrachtem weißem Totenkopf und der Aufschrift „Bone Chrusher“ auf der Seite.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen bezüglich des Fahrzeuges gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.



