Bad Sobernheim

Diebstahl eines Fahrrads

In der Zeit vom 17.08.2020, 15:00 Uhr bis 18.08.2020, 11:00 Uhr, wurde in Bad Sobernheim auf dem Gelände des Hotels Bollants im Park, ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Trekkingrad entwendet.